Barcelona Başkanı Laporta: Avrupa Süper Ligi zorunluluk ve proje devam ediyor

Avrupa Süper Ligi'nden kuüplerin peş peşe çekilmesine rağmen umudunu yitirmeyen başkanlar da var. Barcelona'nın Başkanı Laporta, kargaşayı büyütecek açıklamalar yaptı. Laporta, "Proje halen devam ediyor. Bu bir zorunluluk. Büyük kulüpler olarak çok fazla kaynak kullanıyoruz ve istediğimiz geliri elde edemiyoruz" dedi.

Barcelona Başkanı Laporta, Katalan spor televizyonu Esports3'e yaptığı açıklamada, Avrupa Süper Ligi girişiminin halen yürürlükte bir olan bir proje olduğunu ima ederek, "Avrupa Süper Ligi bir zorunluluk ama son sözü kulübün üyeleri söyleyecek. Büyük kulüpler olarak çok fazla kaynağa katkıda bulunuyoruz ve ekonomik dağılımla ilgili bakış açımızı ortaya koyabilmeliyiz." dedi.

"BİZ DİYALOĞA AÇIĞIZ"

Laporta sözlerini şöyle sürdürdü: Süper Lig, sportif değerlere dayalı çekici bir rekabet olmalıdır." diyen Laporta, "Ulusal liglerin savunucusuyuz ve UEFA ile şeffaf bir diyaloğa açığız. Bir anlaşma olacağından eminim. Bunun (Avrupa Süper Ligi), büyük bir gösteri olması için daha fazla kaynağa ihtiyacımız var." görüşünü savundu. Çok önemli yatırımlar yapıyoruz, maaşlar çok yüksek ve tüm bu hususlar, sporla aynı şekilde hesaba katılmalı.