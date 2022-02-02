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Barcelona, Aubameyang'ı kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Barcelona, Aubameyang'ı kadrosuna kattı

Barcelona, Arsenal ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang ile anlaştı.

Barcelona, Arsenal ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang ile anlaştı.

Barcelona, transfer çalışmaları kapsamında Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022/23 sezonu sonunda ayrılma opsiyonu bulunan yıldız forvet ile 2024/25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Oyuncunun serbest kalma bedeli 100 milyon Euro olarak belirlendi" denildi.

Aubameyang, 2018 yılından beri İngiliz ekibi Arsenal formasını giyiyordu. 32 yaşındaki futbolcu, Arsenal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Gabonlu futbolcu, Arsenal ile bu sezon 15 resmi karşılaşmaya çıktı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Pierre Emerick Aubameyang, Arsenal FC, Barcelona, Spor, Haber

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