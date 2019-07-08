Barça Yeni Deplasman Kitini Açıkladı
FC Barcelona, kulübün La Masia akademisine hediye veren 2019-20 sezonu için deplasman kitini açıkladı. Yeni jarse, 1979 yılında Barça'nın giydiği dış mekan setine atılan, geleneksel "Blaugrana" renklerinde çapraz bir şeritle sarı renktedir.
FC Barcelona, kulübün La Masia akademisine hediye veren 2019-20 sezonu için deplasman kitini açıkladı. Yeni jarse, 1979 yılında Barça'nın giydiği dış mekan setine atılan, geleneksel "Blaugrana" renklerinde çapraz bir şeritle sarı renktedir.
Kaynak: Dugout
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