Barça'nın Kobe'deki ilk eğitim oturumu

FC Barcelona, Chelsea'ye karşı dostluğundan beri ilk antrenmanlarına katılmak için Kobe Universiade Memorial Stadyumu'ndaki antrenman sahasındaydı. Barça, sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Vissel Kobe ile karşılaşacak.

FC Barcelona, Chelsea'ye karşı dostluğundan beri ilk antrenmanlarına katılmak için Kobe Universiade Memorial Stadyumu'ndaki antrenman sahasındaydı. Barça, sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Vissel Kobe ile karşılaşacak.

Kaynak: Dugout

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