Haberler » Spor » Barbara Palvin, Türk sporcudan eğitim almak istiyor - Spor

Barbara Palvin, Türk sporcudan eğitim almak istiyor

Ünlü manken Barbara Palvin, uzun süredir Amerika'da yaşayan ve uluslararası yarışmalarda birçok ödül alan Türk sporcu Umut Süleyman Altınpa'dan eğitim almak istiyor.

20.01.2020 21:00 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:15
Barbara Palvin, Türk sporcudan eğitim almak istiyor

Macaristan asıllı ABD'li , gözüne bir Türk sporcuyu kestirdi. En son ABD'de düzenlenen Muscle Contest Excalibur NPC İFBB Men Physique yarışmasında birinci olan Umut Süleyman Altınpa'dan eğitim almak isteyen Barbara Palvin, sosyal medyadan Türk sporcuya ulaştı.

Uzun süredir ABD'de yaşayan ve kısa bir süreliğine Türkiye'ye dönen Altınpa'ya hala Amerika'da olup olmadığını soran Palvin, kendisinden eğitim almak istediğini söyledi.

Umut Süleyman Altınpa
Barbara Palvin

Haber Videosu

: Barbara Palvin, Türk sporcudan eğitim almak istiyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler