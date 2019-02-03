Banvit - Gaziantep Basketbol: 74-82

SALON: Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu

HAKEMLER: Serkan Emlek, Kerem Baki, Semih Vural

BANVİT: Alex Perez 14, Jordan Morgan 23, McKenzie Moore 7, D.J. Shelton 8, Gary Neal 16, Tolga Geçim 6

GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 7, Orhan Haciyeva 9, Sarunas Vasiliauskas 23, Tonye Jekiri 15, Marko Tomas 14, Philip Greene 2, Neal McKissic 12

1.PERİYOT: 16-23

DEVRE: 35-42

3.PERİYOT: 51-58

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Banvit, Bandırma'da konuk ettiği Gaziantep Basketbol'a 74 – 82 mağlup olarak ligde dört maç sonra mağlup oldu.

Banvit karşılaşmaya Alex Perez, Gary Neal, McKenzie Moore, D.J. Shelton ve Jordan Morgan beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip Gaziantep Basketbol oldu. Banvit hücumda Gary Neal ve Jordan Morgan ile sayılar bulsa da ilk çeyreği 16 – 23 geride geçti. İkinci çeyreğe Banvit oyunda dengeyi kurarak başladı. Hücumda Gary Neal, Alex Perez ve Jordan Morgan ile sayılar bulan Banvit 15. dakikada skoru 27 – 28'e getirdi. Kalan bölümde top kayıpları yapan Banvit soyunma odasına 35 – 42 geride girdi.

İkinci yarıya her iki takım da hücumda ve savunmada dengeli başladı. Top kayıplarına bu çeyrekte de devam eden Banvit bir türlü öne geçme şansını kullanamadı. Kalan bölümde Gary Neal, Alex Perez ve Jordan Morgan ile sayılar üretmeye devam eden Banvit final çeyreğine 51 – 58 geride girdi. Son çeyreğe Banvit hücumda iyi bir performans göstererek başlasa da savunmada zaman zaman aksadı. Hücumda Gary Neal ve Jordan Morgan ile sayılar üreten Banvit öne geçme şanslarını kullanamayınca karşılaşmadan da 74 – 82 mağlubiyetle ayrılarak ligde 4 maç aradan sonra mağlup oldu.

- Balıkesir

Kaynak: DHA