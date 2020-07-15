BANÜ'den Bandırmaspor'a tebrik ziyareti Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor kulüp yöneticilerine tebrik ziyaretinde bulundu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor kulüp yöneticilerine tebrik ziyaretinde bulundu.

Bandırmaspor Kulüp Binasında gerçekleşen ziyarette, Rektör Özdemir başkanlığındaki üniversite heyeti, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan ve yönetim tarafından ağırlandı.

Ziyarette, Rektör Özdemir, Bandırmaspor'a TFF 1. Lig'de başarılar dilerken, Bandırmaspor Başkanı Karlahan ise Özdemir'e ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan'ın, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile heyette bulunanlara Bandırmaspor atkısı, Bandırmaspor maskesi hediye etmesi ve toplu hatıra fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: AA