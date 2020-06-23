Banko Piyango 22 Haziran sonuçları: MPİ Banko Piyango 15. gün çekiliş sonuçları
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Banko Piyango 22 Haziran sonuçları: MPİ Banko Piyango 15. gün çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından Banko Piyango on beşinci gün çekilişi 22 Haziran Pazartesi günü yapıldı. Haftanın 7 günü gerçekleşecek Banko Piyango çekilişi sonuçlarına göre 50 bin TL sahibini buldu. İşte, 22 Haziran Banko Piyango çekiliş sonuçları...

Banko Piyango 22 Haziran sonuçları: MPİ Banko Piyango 15. gün çekiliş sonuçları
23.06.2020 08:52 | Son Güncelleme: 23.06.2020 08:57

MPİ'nin duyurduğu süper oyunlardan biri olan Banko Piyango on beşinci çekiliş sonuçları, 22 Haziran günü şans oyunu sevenlerin erişimine sunuldu. Banko Piyango'da 5 rakamı bilen bir şanslı kişi 50 bin TL'yi kazandı. Yedi gün boyunca oynanan Banko Piyango çekiliş sonuçları canlı olarak aktarılıyor. İşte, 22 Haziran Pazartesi Banko Piyango çekiliş sonuçları tam liste...

22 HAZİRAN BANKO PİYANGO SONUÇLARI

50000 TL ikramiye kazanan numaralar

71403

Son 4 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

1403

Son 3 rakamına göre 50 TL ikramiye kazanan numaralar

403

Son 2 rakamına göre 10 TL ikramiye kazanan numaralar

03

Son 1 rakamına göre 2 TL ikramiye kazanan numaralar

3

BANKO PİYANGO NEDİR?

İnternet üzerinden sanal bayiler üzerinden haftanın her günü oynanacak olan Banko Piyango'da 5 doğru rakamı bilen 1 kişi 50 bin TL, 4 rakam için 9 kişiye 500 TL, son 3 rakam için 90 kişiye 50 TL, son 2 rakam için 900 kişiye 10 TL ve son 1 rakam için de 9 bin kişiye amorti ödülü dağıtılacak.

BANKO PİYANGO NASIL OYNANIR?

Banko Piyango adında her gün oynanacak oyun, sadece tek çekilişle belirlenen 5 şanslı rakam 1 kişiye 50.000 TL, son 4 rakam için 9 kişiye 500 TL, son 3 rakam için de 9.000 kişiye amorti kazandıracak. Bilet satışları 7 Haziran 2020 tarihinden başlayarak her gün saat 22.15 ile ertesi günü saat 21.30 arasında internet üzerinden Sanal Bayiler aracılığı ile gerçekleştirilecek. Her gün bütün ikramiye grupları için sadece bir kez çekiliş yapılacak. Bu kapsamda, çekilişler 8 Haziran 2020 tarihinde başlayacak, her gün saat 22.00'de MPİ Kızılay Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Çekilişler internet sitesi üzerinden canlı olarak aktarılacak. Banko Piyango oynunun bilet bedeli ise 2 TL olarak belirlendi.

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