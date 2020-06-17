Banko Piyango 16 Haziran sonuçları belirlendi? MPİ Banko Piyango 9. gün çekiliş sonuçları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Banko Piyango 16 Haziran sonuçları belirlendi? MPİ Banko Piyango 9. gün çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından Banko Piyango sekizinci gün çekilişi 16 Haziran Salı günü yapıldı. Haftanın 7 günü gerçekleşen Banko Piyango çekilişi sonuçlarına göre 50 bin TL sahibini buldu. İşte, 16 Haziran Banko Piyango çekiliş sonuçları...

Banko Piyango 16 Haziran sonuçları belirlendi? MPİ Banko Piyango 9. gün çekiliş sonuçları
17.06.2020 08:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 08:57

MPİ'nin duyurduğu süper oyunlardan olan Banko Piyango dokuzuncu çekiliş sonuçları, 16 Haziran günü şans oyunu sevenlerin erişimine sunuldu. Banko Piyango'da 5 rakamı bilen bir şanslı kişi 50 bin TL'yi evine götürdü. Yedi gün boyunca oynanan Banko Piyango çekiliş sonuçları canlı olarak aktarılıyor. İşte, 16 Haziran Salı Banko Piyango çekiliş sonuçları tam liste...

Banko Piyango çekiliş sonucu sorgulama ekranı için tıklayın...

16 HAZİRAN BANKO PİYANGO SONUÇLARI

50000 TL ikramiye kazanan numaralar

71071

Son 4 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

1071

Son 3 rakamına göre 50 TL ikramiye kazanan numaralar

071

Son 2 rakamına göre 10 TL ikramiye kazanan numaralar

71

Son 1 rakamına göre 2 TL ikramiye kazanan numaralar

1

BANKO PİYANGO NEDİR?

İnternet üzerinden sanal bayiler üzerinden haftanın her günü oynanacak olan Banko Piyango'da 5 doğru rakamı bilen 1 kişi 50 bin TL, 4 rakam için 9 kişiye 500 TL, son 3 rakam için 90 kişiye 50 TL, son 2 rakam için 900 kişiye 10 TL ve son 1 rakam için de 9 bin kişiye amorti ödülü dağıtılacak.

BANKO PİYANGO NASIL OYNANIR?

Banko Piyango adında her gün oynanacak oyun, sadece tek çekilişle belirlenen 5 şanslı rakam 1 kişiye 50.000 TL, son 4 rakam için 9 kişiye 500 TL, son 3 rakam için de 9.000 kişiye amorti kazandıracak. Bilet satışları 7 Haziran 2020 tarihinden başlayarak her gün saat 22.15 ile ertesi günü saat 21.30 arasında internet üzerinden Sanal Bayiler aracılığı ile gerçekleştirilecek. Her gün bütün ikramiye grupları için sadece bir kez çekiliş yapılacak. Bu kapsamda, çekilişler 8 Haziran 2020 tarihinde başlayacak, her gün saat 22.00'de MPİ Kızılay Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Çekilişler internet sitesi üzerinden canlı olarak aktarılacak. Banko Piyango oynunun bilet bedeli ise 2 TL olarak belirlendi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulundu Haber
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde...
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Haber
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Yıldız Tilbe 'Evlendim' diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
41 yıllık Türk kargo devi yabancılara satılıyor
41 yıllık Türk kargo devi yabancılara satılıyor
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
'Korona duası' diye pazarlanan muska 'keriz yolma duası' çıktı
"Korona duası" diye pazarlanan muska "keriz yolma duası" çıktı
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Aleyna Tilki, hakkında çıkan 'Sevgilisiyle tatilde' haberlerine açıklık getirdi
Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Sezen Aksu Ajda Pekkan Oğulcan Engin
Spor Ozan Tufan Tamer Tuna Serdar Aziz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Twitter Galatasaray
Şu an buradasınız: Banko Piyango 16 Haziran sonuçları belirlendi? MPİ Banko Piyango 9. gün çekiliş sonuçları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 08:57:07. #1.15#
title