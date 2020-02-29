Bankaların masraf düzenlemesinde yürürlülük tarihi değişti

29.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı. Tebliğin bazı maddelerinin yürürlülük tarihi 1 Mart yerine 1 Nisan olarak değişti.