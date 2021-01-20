Bankalar Birliği anlaşmasıyla Galatasaray'ın kasasına 250 milyon TL girdi
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Bankalar Birliği anlaşmasıyla Galatasaray'ın kasasına 250 milyon TL girdi

20.01.2021 10:36 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:49
Bankalar Birliği anlaşmasıyla Galatasaray'ın kasasına 250 milyon TL girdi

Bankalar Birliği ile anlaşmasını 5 yıldan 12 yıla çıkaran Galatasaray'ın, yeni yapılandırma sayesinde kasasına 250 milyon TL para girecek.

Galatasaray, uzun süredir uğraştığı Bankalar Birliği anlaşmasını revize etti ve sarı-kırmızılı kulüp, kasasına 250 milyon TL koymaya hazırlanıyor.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Mevcut anlaşmayı 5 yıldan 12 yıla çıkaran yönetim, borç ödemesini 2030'a kadar yaydı. 2 yıl ana para ödemesiz 9 yıllık yeni yapılandırma sayesinde Galatasaray'a 250 milyon TL sıcak para girişi olacak.

YİNE DE OYUNCU SATIŞI YAPMAK ZORUNDALAR

Sezonun ikinci yarısında futbol takımı ödemelerinde sorun yaşamayacak sarı-kırmızılı kulüp, FFP yüzünden bonservis harcaması için satış yapmak zorunda.

Öte yandan Galatasaray Sportif A.Ş.'nin 1 Haziran 2020-30 Kasım 2020 faaliyet raporunda dönem zararı 209.3 milyon TL olarak açıklandı. Derneğin, Sportif A.Ş.'ye borcu ise 1.1 milyar TL'ye yükseldi.

Haber Yorumları (1)
TARIK: kardeşim hiçmi kafanız çalışmıyor fenerbahçeyi biraz örnek alsanıza satın 3. veya 4. kaleciyi 2 milyon euroya 3. ligde bir takıma versenize .
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