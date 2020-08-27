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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 37,6 milyar lira azalarak 3 trilyon 403,4 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
27.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:11

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 37,6 milyar lira azalarak 3 trilyon 403,4 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 21 Ağustos ile biten haftada 37 milyar 637 milyon 343 bin lira azalarak 3 trilyon 441 milyar 57 milyon 754 bin liradan, 3 trilyon 403 milyar 420 milyon 411 bin liraya düştü.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,38 azalışla 1 trilyon 532 milyar 200 milyon 817 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,48 düşüşle 1 trilyon 740 milyar 257 milyon 593 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 435 milyon dolar azalarak 246 milyar 140 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 217 milyar 264 milyon dolar olurken, bunun 134 milyar 262 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 83 milyar 2 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,21 artarak 619 milyar 85 milyon 403 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,01'lik sınırlı artışla 537 milyar 998 milyon 63 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,55 gerileyerek 168 milyar 920 milyon 549 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 248 milyar 650 milyon 564 bin lirası konut, 6 milyar 660 milyon 818 bin lirası taşıt ve 363 milyar 774 milyon 21 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 21 Ağustos ile biten haftada 9 milyar 726 milyon 403 bin lira azalarak 3 trilyon 336 milyar 931 milyon 503 bin liraya düştü.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,34 artış gösterdi.

Kaynak: AA

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