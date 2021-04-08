Bankacılık devi HSBC, çağrı merkezi çalışanları için evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Dünyada ve Türkiye'de birçok şirket, pandemi sonrasında da evden çalışabilme seçeneğini değerlendirirken İngiliz bankacılık devi HSBC, evden çalışmayı kalıcı hale getirmek için düğmeye bastı. HSBC, İngiltere'deki çağrı merkezi biriminde çalışanlara pandemi sonrasında da evden çalışabileceklerini iletti.