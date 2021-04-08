Bankacılık devi HSBC, çağrı merkezi çalışanları için evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor
Dünyada ve Türkiye'de birçok şirket, pandemi sonrasında da evden çalışabilme seçeneğini değerlendirirken İngiliz bankacılık devi HSBC, evden çalışmayı kalıcı hale getirmek için düğmeye bastı. HSBC, İngiltere'deki çağrı merkezi biriminde çalışanlara pandemi sonrasında da evden çalışabileceklerini iletti.
Bankacılık devi HSBC, Britanya'da çağrı merkezi biriminde çalışan 1800 çalışanına pandemi sonrasında kalıcı olarak evden çalışabileceklerini iletti. Bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü açıklayan banka, bireysel müşterilere hizmet veren çağrı merkezi birimindeki çalışanlara çalışma yeri konusunda esneklik tanınmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.
YÜZDE 70'İ EVDEN ÇALIŞMAK İSTİYOR
Reuters'ın aktardığına göre, söz konusu birimdeki yaklaşık 1800 çalışanın yüzde 70'i, ofise dönmeme ve pandemi sonrasında da evden çalışma isteklerini bankaya iletti.
STANDARD CHARTERED DA ESNEK ÇALIŞMA KARARI ALMIŞTI
İngiltere'nin diğer bir büyük bankası Standard Chartered da, küresel ölçekte tüm birimlerinde esnek çalışma kararı almıştı. Çalışanların yüzde 84'ü, ev ve ofisin birlikte kullanıldığı melez bir çalışma sistemi talebini iletmişti.