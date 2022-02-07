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Bandırmaspor Sivasspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bandırmaspor Sivasspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak Bandırmaspor-DG Sivasspor maçında hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak Bandırmaspor-DG Sivasspor maçında hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında 9 Şubat Çarşamba günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda saat 12.00'de oynanacak olan Bandırmaspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Bandırmaspor ile Sivasspor karşılaşmasında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Selahattin Altay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Volkan Bayarslan, Türkiye Kupası, Bandırmaspor, Sivasspor, Spor, Haber

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