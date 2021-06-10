Bandırmaspor, Fatih Aktay ile anlaşma sağladı
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Bandırmaspor, Fatih Aktay ile anlaşma sağladı

Bandırmaspor, Fatih Aktay ile anlaşma sağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Fatih Aktay'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Fatih Aktay'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez liderliğindeki yeni yönetim dış transferde atağa kalktı. İlk gün 4 futbolcu ile anlaşma sağlayan bordo-beyazlılar, son olarak 24 yaşındaki genç santrfor Fatih Aktay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde çıktığı 128 maçta 37 kez ağları havalandıran ve 5 de asisti bulunan başarılı futbolcu, kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan mukaveleye imza attı.

Aktay; Altınordu, Niğde Anadolu FK ve son olarak da Serik Belediyespor'da top koşturdu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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