Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt dönemi

TFF 2'nci Lig takımlarından Bandırmaspor'da teknik direktörlüğe Serdar Bozkurt getirildi.

Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt dönemi

TFF 2'nci Lig takımlarından Bandırmaspor'da teknik direktörlüğe Serdar Bozkurt getirildi. Bozkurt'la 1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-beyazlı takımda hedef, şampiyonluk.
Serdar Bozkurt, antrenörlük kariyerine 2008 yılında Ankara Demirspor'da başladı. Bozkurt, 3 yıl Ankara Demirspor'da görev yaptıktan sonra yine bir başkent ekibi olan Kızılcahamam Spor ile anlaştı. Serdar Bozkurt, 2014'te kariyerine başladığı Ankara Demirspor'a bu sefer teknik direktör olarak geri döndü. Kulüpte bir sezon görev yapan Bozkurt, daha sonra Çorum Belediyespor ve ardından Sivas Belediyespor'u çalıştırdı. Geçen sezon Sarıyer'de görev yapan genç teknik adam ile Bandırmaspor 1 yıllık sözleşme imzaladı. Serdar Bozkurt, eski futbolculardan Ümit Bozkurt'un kardeşi.


- Balıkesir

Kaynak: DHA
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