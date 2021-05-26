Bandırmaspor'da Metin Diyadin dönemi sona erdi
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Bandırmaspor'da Metin Diyadin dönemi sona erdi

Bandırmaspor'da Metin Diyadin dönemi sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da Teknik Direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığı açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da Teknik Direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığı açıklandı.

TFF 1.Lig ekibi Bandırmaspor'da geçtiğimiz haftalarda ön anlaşma imzalanan Teknik Direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ön protokol imzaladığımız Teknik Direktör Metin Diyadin ile yapılan ön çalışmalarda bazı yönetsel noktalarda mutabakat sağlanamamış olup yollarımız ayrılmıştır. Metin Diyadin'e teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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