Bandırmaspor'da 8 futbolcu korona, 4 futbolcu sakat

TFF 1'inci Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, yarın evinde oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan bordo beyazlılar, 8 futbolcunun koronavirüse yakalanması ve 4 futbolcunun da sakatlanması nedeniyle zor günler geçiriyor. Futbolcuların yanı sıra koronavirüs nedeniyle 4 kulüp personeli de karantinaya alındı.

Konuyla ilgili konuşan ve taraftara çağrıda bulunan Royal Hastanesi Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, en büyük güçlerinin taraftar olduğuna işaret etti. Göçmez, "Yarın size en çok ihtiyaç olduğumuz günlerden biri, 8 futbolcumuz covid, 4 futbolcumuz sakat. Son iki hafta hakem şansı bizden yana değil, 2 haftadır puan alamıyoruz. Rakip Eyüp, günlerden salı yaz bitti mangal keyfi de yok. Maç biletleri 8 TL... Bandırmaspor seni çağırıyor. 1 kişi dahi çok önemli. Güç olmalı bu zor dönemi birlikte atlatmalıyız. Tabii ki hatalarımız var ama şimdi konuşma zamanı değil. Simdi bu takıma destek zamanı, baskı zamanı, 12'nci kişi olmalısın. Erteleme. Bandırmalı isen maçta ol" dedi.