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Bandırmaspor'a destek çağrısı

Bandırma Belediyesi, tarihinde ikinci kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Bandırmaspor için destek çağrısı yaptı.

Bandırmaspor'a destek çağrısı
07.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:52

Bandırma Belediyesi, tarihinde ikinci kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Bandırmaspor için destek çağrısı yaptı.

Bandırma'da uzun yıllardır geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl yapılamadı. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, belediye meclisinin ağustos ayı toplantısında yaptığı açıklamada, bu yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyen festival için geçmiş senelerde ve bu yıl destek veren sponsor firmaları ziyaret edeceklerini ve festivale yapmayı planladıkları sponsorluk desteklerini Bandırmaspor için talep edeceklerini söyledi. Kaymakamlığın da içinde bulunduğu bir komisyon kurularak kurumların ziyaret edileceğini öğrenilirken, Belediye Başkanı Tolga Tosun, iş dünyasının kentin medarıiftiharı olan Bandırmaspor için desteklerini esirgemeyeceklerine inandığını kaydetti.Bordo beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez de Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'a teşekkür etti. Yazılı bir açıklama yapan Göçmez, "Maddi anlamda çok zor bir döneme girdik. Bu süreçte bu yapılan yaklaşım bizleri gururlandırmış ve daha da cesaretlendirmiştir. Toplanacak yardım Bandırmaspor'un geleceğine yön verecektir. Şehir Bandırmaspor'u sahiplenmiştir. Tarihi bir yaklaşımdır ve unutulmayacaktır. Bandırmaspor bu sene bu ligde kalıcı olacak ve adından söz ettirecektir. Bu büyük fırsattır. Geçen sene yaptığımız birlik olmanın çok daha fazlasını yapmalı ve destek olmalıyız. Eski, yeni başkan ve yöneticilerimizin hepsine el uzatıyoruz. Her şeyi bir kenara koyalım ve bu takımın arkasında birleşip, büyük güç olalım. TFF 1'inci Lig şansı bir kez daha önümüze gelmişken, bu fırsatı hep birlikte iyi kullanalım" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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