Baltalı Gıda, çiğ keçi sütü alım fiyatını 10 lira olarak açıkladı - Haberler Ekonomi
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Baltalı Gıda, çiğ keçi sütü alım fiyatını 10 lira olarak açıkladı

AA, Cemrecan Tutar - Ekonomi
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Baltalı Gıda, çiğ keçi sütü alım fiyatını 10 lira olarak açıkladı

Keçi sütü sektörünün öncü firmalarından Baltalı Gıda ve Hayvancılık Üst Yöneticisi Funda Baltalı, çiğ keçi sütü alım fiyatını 10 lira olarak duyurdu.

Keçi sütü sektörünün öncü firmalarından Baltalı Gıda ve Hayvancılık Üst Yöneticisi Funda Baltalı, çiğ keçi sütü alım fiyatını 10 lira olarak duyurdu.

Funda Baltalı, yaptığı yazılı açıklamada, tarım ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin yükseldiğini belirtti.

Baltalı, maliyet artışını da gözeterek tedarikçilerine çiğ keçi sütünü, 10 liradan alacaklarını duyurduklarını bildirdi.

Baltalı, açıklamasında, keçi sütü ve ürünlerinin yurt dışı pazarının hızla büyüdüğünü de vurgulayarak bunun Türkiye'deki keçi sütü sektörüne olumlu yansımaları olacağını da kaydetti.

AA / Cemrecan Tutar - Ekonomi

Tarım, Ekonomi, Haber

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