Balotelli ve Gökhan İnler'in kebap keyfi - Haberler Spor
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Balotelli ve Gökhan İnler'in kebap keyfi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Balotelli ve Gökhan İnler'in kebap keyfi

Adana Demirspor'un yıldız futbolcuları Mario Balotelli ve Gökhan İnler, kente özgü boru kebap yiyip, Türk tatlılarının tadına baktı.

Adana Demirspor'un yıldız futbolcuları Mario Balotelli ve Gökhan İnler, kente özgü boru kebap yiyip, Türk tatlılarının tadına baktı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 13 haftada elde ettiği 19 puanla 10. basamakta yer alan Adana Demirspor'un başarılı oyuncuları Balotelli ve Gökhan İnler, geçtiğimiz gün kentte uzun yıllardır kebapçılık Yaşar Aydın'ın kebapçısına gitti.

Aydın'ın kendi tarifi olan boru kebabın ve diğer kebap çeşitlerini tadan Balotelli ve İnler, daha sonra Türk tatlılarını denedi. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar çok sayıda beğeni ve yorum aldı. - ADANA

Balotelli ve Gökhan İnler'in kebap keyfi

Balotelli ve Gökhan İnler'in kebap keyfi

Balotelli ve Gökhan İnler'in kebap keyfi

Balotelli ve Gökhan İnler'in kebap keyfi

Balotelli ve Gökhan İnler'in kebap keyfi

Balotelli ve Gökhan İnler'in kebap keyfi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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