Balotelli, Adana'daki düğünde çiftetelli oynadı! Başkan'la karşılıklı döktürdü - Haberler Spor
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Balotelli, Adana'daki düğünde çiftetelli oynadı! Başkan'la karşılıklı döktürdü

Haberler.com - Haberler | Spor

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli, gün geçtikçe ülkeye uyum sağlıyor. Balotelli, kulün sportif direktörü Gökhan Göktürk'ün düğününde kurtlarını döktü. Balotelli, 'Kara Üzüm Habbesi' şarkısı eşliğinde çiftetelli oynadı, Başkan Murat Sancak'la da karşılıklı göbek attı.

Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmasında attığı golün ardından Sergen Yalçın'a doğru 'benim beynim var' hareketi yapan Balotelli, bu kez keyifli bir konuyla gündeme geldi.

Balotelli, Adana'daki düğünde çiftetelli şov yaptı! Başkan'la karşılıklı döktürdü

SÜREKLİ OYNADI

Balotelli, sportif direktör Gökhan Göktürk'ün düğününe katıldı. Düğünde en çok oynayanlardan biriydi, enerjisini attı.

BAŞKAN'LA KARŞILIKLI

Pistin ortasında 'Kara Üzüm Habbesi' şarkısı eşliğinde oynayan Balotelli, ardından Başkan Murat Sancak'la karşılıklı oynadı. Adana Demirspor taraftarları, Balotelli'nin kültüre çabuk uyum sağlamasından memnun oldu.

Balotelli, Adana'daki düğünde çiftetelli oynadı! Başkan'la karşılıklı döktürdü
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