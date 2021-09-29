Balotelli, Adana'daki düğünde çiftetelli oynadı! Başkan'la karşılıklı döktürdü

Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmasında attığı golün ardından Sergen Yalçın'a doğru 'benim beynim var' hareketi yapan Balotelli, bu kez keyifli bir konuyla gündeme geldi.

SÜREKLİ OYNADI

Balotelli, sportif direktör Gökhan Göktürk'ün düğününe katıldı. Düğünde en çok oynayanlardan biriydi, enerjisini attı.

BAŞKAN'LA KARŞILIKLI

Pistin ortasında 'Kara Üzüm Habbesi' şarkısı eşliğinde oynayan Balotelli, ardından Başkan Murat Sancak'la karşılıklı oynadı. Adana Demirspor taraftarları, Balotelli'nin kültüre çabuk uyum sağlamasından memnun oldu.

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