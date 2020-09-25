Balotelli, 1 aydır aşk yaşadığı Alessia Messina ile evlenmeye hazırlanıyor
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Balotelli, 1 aydır aşk yaşadığı Alessia Messina ile evlenmeye hazırlanıyor

25.09.2020 13:42 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:52

Futbol dışında yaptıklarıyla ve disiplinsiz hareketleriyle gündeme gelen İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin İtalyan basını tarafından 1 aydır ilişki yaşadığı model ve Instagram fenomeni Alessia Messina ile nişanlandığı ve evlilik hazırlığında olduğu yazıldı.

İtalya Seria A da oynadığı Brescia takımı küme düşünce serbest kalan İtalyan futbolcu Mario Balotelli, Genoa takımına transferi konuşuluyordu.

Herkes Balotelli'nin hangi takımda oynayacağını merak ederken Balotelli, katıldığı Big Brother programı ile ünlenen model ve Instagram fenomeni Alessia Messina yaşadığı 1 aylık aşkın ardından nişanlandığı ve evlilik hazırlığında olduğu iddiasıyla gündeme geldi.

Balotelli, 1 aydır aşk yaşadığı Alessia Messina ile evlenmeye hazırlanıyor

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI

Bir aydır haklarında aşk iddiaları ortaya atılan golcü futbolcunun nişanlandığı iddiası büyük şaşkınlık yarattı. Bir İtalyan gazetesi çiftin bir mekanda çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Balotelli, 1 aydır aşk yaşadığı Alessia Messina ile evlenmeye hazırlanıyor

GÜZEL MODELİN ANNE VE BABASIYLA TANIŞTI

İtalyan basınında yer alan habere göre Balotelli, nişanlandığı iddia edilen modelin anne ve babasıyla da tanıştı.

Kısa bir süre önce 31 yaşındaki Brezilayılı model Dayane Mello ile haklarında aşk dedikodularına Balotelli, sadece uzun süredir modeli görmediğini söyleyerek cevap vermişti.

Balotelli, 1 aydır aşk yaşadığı Alessia Messina ile evlenmeye hazırlanıyor
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