Balkan Yürüyüş Şampiyonası yarın başlayacak
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Balkan Yürüyüş Şampiyonası yarın başlayacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Balkan Yürüyüş Şampiyonası yarın başlayacak

Antalya Konyaaltı Sahili'nde düzenlenecek Balkan Yürüyüş Şampiyonası yarın başlayacak.

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Antalya Konyaaltı Sahili'nde düzenlenecek Balkan Yürüyüş Şampiyonası yarın başlayacak. 

Türkiye'nin ev sahipliğinde Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Slovenya ve Sırbistan'ın katılacağı yarışmalarda 20km büyük kadınlar, büyük erkekler, 10km U20 kadınlar, U20 erkekler, 10km U18 erkekler ve 5km U18 kadınlar kategorilerinde yapılacaktır.

Olimpiyatlar icin kota verme yeterliliğine sahip yarışmada Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlari icin 45'inci sırada bulunan Şahin Şenoduncu, 54'üncü sırada bulunan Abdulselam İmuk ile kadın sporcularımızdan 45'inci sırada bulunan Ayşe Tekdal, 49'uncu sırada bulunan Evin Demir ve 70'inci sırada bulunan Kader Dost direkt kota almak icin yarışacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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