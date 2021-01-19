Sahtekarlar bu kez fiyatıyla cep yakan balığa sardı! Balıklara tartıda ağır gelsin diye olta kurşunu yutturuluyor

Sahtekarlar bu kez fiyatları artışa geçen balığa dadandı. Maliyeti düşürmek ve fazladan gelir etmek isteyen bazı işletmelerin, balıklara tartıda ağır gelmesi için olta kurşunu yutturduğu ortaya çıktı. Sahtekarların ayrıca, balıkların taze görünmesi için de solungaçlarını boyadığı kaydedildi.

Lezzetinin yanı sıra zengin besin değeri ile özellikle kış aylarında sıkça tüketilen balığın fiyatı, hamsi avlanma yasağının da 28 Ocak'a kadar uzatılmasıyla birlikte artış yaşadı. Artışı fırsat olarak gören bazı işletmelerin ise hem maliyeti düşürmek hem de daha fazla gelir elde etmek için balıklarda hileye başvurarak sahtekarlık yaptığı ortaya çıktı.

Sahtekar işletmelerin, balığın taze görünmesi için solungaçları gıda boyasıyla boyadığı, tartıda ağır çekmesi için büyük balığa küçük balık ya da olta kurşunu yutturduğu belirtilirken, deri ve göz parlaklığını artırmak için de balıkların karbonat-tuz ikilisi içinde beklettiği kaydedildi.

BALIKLARIN SOLUNGAÇLARINI ŞIRINGA İLE BOYUYORLAR

Adana'da 15 yıldır balıkçılık yapan Ayşe Kılıç, balıkların şırınga ile boyandığını söyleyerek, "Balığın solungacı parlak kırmızıysa tazedir. Fakat bu işe de hile karıştıranlar olduğunu duyuyoruz. Örneğin, solungaçtaki rengi tutturmak için şırıngayla kırmızı boya enjekte edildiğini duymuştum. Balık ağır çeksin diye büyük balıklara küçük balıkları yutturanlar da varmış" diye konuştu.

PARLAKLIK İÇİN TUZ VE KARBONAT KULLANIYORLAR

Balığın taze olup olmadığını anlamak için ilk etapta solungacına ve derisine bakıldığını belirten Kılıç, "Balık derisine elinizle bastırdığınızda balık çöküp geri düzelmiyorsa bayattır. Eğer elinizi çektiğinizde düzeliyorsa tazedir. Bunun yanı sıra 3'üncü günü geçen ve gözleri solmaya başlayan balığı karbonat ve tuzlu suya sokup şokladıktan sonra tekrar parlak hale getirenler de varmış. İşin kısası bu kişilerin sayısı az olsa da var. İnsanlar ya balığı çok iyi bilecekler ya da balıkçılarını çok iyi tanıyacaklar" ifadesini kullandı.

BALIKLARDAKİ HİLE EN ÇOK BÜYÜK KENTLERDE GÖRÜLÜYOR

Adana, Mersin, İskenderun gibi bölgelerinde balığa asla hile karışmayacağını ifade eden 45 yıllık balıkçı Selahattin Kaya ise hilelerin İstanbul gibi büyük kentlerde görüldüğüne dikkat çekerek, "Allah, insana helal lokma nasip etsin. Bizde boya moya olmaz. İstanbul'da olabilir. Buralarda böyle bir şey olamaz. Bu meslek hassas bir meslektir. Bir müşteriyi bir sefer kandırabilirsin. Sonrasında senin tezgahına uğramaz. Kısacası hile yapmanın bir getirisi olmaz" açıklamasında bulundu.

Balıklardaki hile söylentilerine kulak asılmaması gerektiğini söyleyen Kaya, başka hile yöntemi olarak büyük balıkların gırtlak kısmına olta kurşunu sıkıştırılarak ağırlıklarının arttırıldığını ve tartıldıktan sonra ise temizleme öncesi el çabukluğuyla bu kurşunların çıkarıldığını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı