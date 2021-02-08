Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı
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Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı

08.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:12
Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Akhisarspor'u 3-0 yendi. Ev sahibi takımın orta saha oyuncusu Taşkın Çalış, 3 golü de duran toptan kaydetti.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Rakibini 3-0 mağlup eden ev sahibi ekipte Taşkın Çalış, adeta frikik resitali sundu.

ÜÇÜ DE FRİKİKTEN

41, 45 ve 90'ıncı dakikalarda serbest vuruştan 3 gol atan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı

Konuk takımda 39'da Onurcan Güler, 42'de Halil Yeral kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Balıkesirspor puanını 19'a yükseltti.

Bu sezon 1. Lig'de 18 maçta forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

Haber Yorumları (1)
ABC: akhisar çok güzel top oynuyordu. Hakem her şeye sarı kart verdi. sonra kartlar kırmızıya döndü. 2 kırmızı oldu. Yazık oldu akhisara yalnız goller güzel idi.
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