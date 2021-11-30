Balıkesirspor, deplasmanda yapacağı MKE Ankaragücü maçına odaklandı - Haberler Spor
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Balıkesirspor, deplasmanda yapacağı MKE Ankaragücü maçına odaklandı

AA / İlkan Toprak - Haberler | Spor
Balıkesirspor, deplasmanda yapacağı MKE Ankaragücü maçına odaklandı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, 15. haftada 6 Aralık Pazartesi konuk olacakları MKE Ankaragücü'nden çekinmediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, 15. haftada 6 Aralık Pazartesi konuk olacakları Mke Ankaragücü'nden çekinmediklerini söyledi.

Bulak, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, bu sezon amaçlarının takımı ligde tutmak olduğunu belirtti.

Başkent ekibi karşısında cezası bulunan Bosse Adam Cedric Kore ile Hüseyin Karabey'in forma giyemeyeceğini aktaran Bulak, Andaç Güleryüz'ün ise sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Başkent ekibini yenebileceklerini ifade eden Bulak, şöyle konuştu:

"Bu ligde kimin ne yapacağı belli olmaz. 5-6 puanlık farklar kapanmayacak farklar değil. Yeter ki siz donanımlı olun, hazır olun. Biz hazır olacağız ve bekleyeceğiz. Şu anda bütün angajmanımız MKE Ankaragücü. Nasıl oynadıklarını biliyoruz, maçlarını izledik, oyuncularını biliyoruz, ne yapabileceklerini biliyoruz. O bakımdan hiçbir çekingenliğimiz, ürkekliğimiz yok. Çıkıp orada yenmek için her şeyimizi ortaya koyacağız."

Maçı kontrollü bir futbolla kazanmak istediklerini anlatan Bulak, devre arasında transfer tahtasını açtırarak kadrolarına 7 oyuncu dahil etmek istediklerini sözlerine ekledi.

AA / İlkan Toprak - Spor Haberleri

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