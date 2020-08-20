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Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi

- Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi Balıkesirspor, Teknik Direktör Mesut Dilsöz ile sözleşme imzaladı.

20.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:49

- Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi

BALIKESİR - Balıkesirspor, Teknik Direktör Mesut Dilsöz ile sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor tesislerinde yapılan imza törenine Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan, Teknik Direktör Mesut Dilsöz ve yardımcıları ile kulüp yöneticileri katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Başkan Ümit Arslan, kırmızı-beyazlı camiaya hayırlı olmasını dileyerek, Mesut Dilsöz ve ekibine başarılar diledi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker, "Mesut hocamız Balıkesir'in değeri. Bizim amacımız bütün Balıkesir'in dinamiklerini. Balıkesir'de bize katkı sağlayabilecekleri bir araya toplamaktı. Mesut hocamız daha önce Balıkesirspor'da top oynamış, takım kaptanlığı yapmış. Şampiyonluğumuzda takımımızı 1. Lig'e çıkarmış çok değerli ve kıymetli bir insan. İşimiz uzun ve acele. Uğraşmamız gereken çok şey var" dedi.

Balıkesirspor'da uzun yıllar top oynayan, takım kaptanlığını yapan ve 2008-2009 yılında Balıkesirspor'da antrenörlük yapan Mesut Dilsöz, yeniden yaşadığı ve nefes aldığı şehrin takımını çalıştıracak olmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Dilsöz, "Çok mutluyum. İşimizin zor olduğunun farkındayız. Biz gerekeni yapmayacağız gerekenden daha fazlasını yapacağız. Buradan çıktığımız gibi çalışmalara başlayacağız. Zamanımız çok kıymetli kaybedecek saniyemiz bile yok. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız bütün camiamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Öte yandan Mesut Dilsöz'ün yardımcılıklarını Mehmet Metin Kocaaslan, Muhammet Yılmaz, Yunus İçüz, takım kondisyonerliğini Çağlar Aksaray, kaleci antrenörü ise Oktay Bozdoğan yapacak.

Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi

Kaynak: İHA

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