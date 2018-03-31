Balıkesir Ticaret Odası Başkanını Seçiyor

Balıkesir Ticaret Odası'nın (BTO) 2 Nisan'da yapılacak başkanlık seçiminde iş adamları Rahmi Kula ve Kerem Kırımlı yarışacak. BTO Başkanlık seçiminde 3 bin 914 üye oy kullanacak.

2 Nisan 2017 tarihinde Balıkesir Ticaret Odası Hizmet binasında yapılacak olan Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerine şimdiye kadar iş adamı Rahmi Kula ve Ticaret Odası Meclis Başkanı ve iş adamı Kerem Kırımlı adaylıklarını açıkladılar. "Yükselen ve Büyüyen Balıkesir" sloganıyla geçtiğimiz günlerde "Yeşil Hareketi" başlatan Kırımlı ile Balıkesir Ticaret hayatının ortak sesi olacaklarını ve Ticaret Odası arazisini satmayacaklarını açıklayan Rahmi Kula BTO Başkanlığı için yarışacak. 2 Nisan Pazartesi günü yapılacak olan BTO Başkanlık seçimlerinde 3 bin 914 üye yeni başkanlarını seçmek için BTO Hizmet binasında saat 09.00 dan, 17.00 kadar oy kullanacaklar. - BALIKESİR