Balıkesir Sanayi Odası Başkanlığına Eğinlioğlu Seçildi

Balıkesir Sanayi Odası Başkanlığına Hasan Eğinlioğlu seçildi.

Odanın hizmet binasında gerçekleştirilen ve mevcut Başkan İsmail Uğur'un aday olmadığı seçimde, mavi liste ile iş adamı Hasan Eğinlioğlu ve beyaz liste ile Selçuk Savaş yarıştı.

Seçimde, oy kullanma hakkı bulunan 541 üyeden 369'u oy kullandı.

Eğinlioğlu, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kazananın Balıkesir olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Eğinlioğlu, "Biz Selçuk Bey ile beraber Balıkesir'e hizmet yarışına girdik. Bu yarışta kaybeden, kazanan yok. Sadece Balıkesir kazandı. Hepimize hayırlı olsun." diye konuştu.