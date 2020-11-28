Balıkesir derbisine korona darbesi
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Balıkesir derbisine korona darbesi

28.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:08
Balıkesir derbisine korona darbesi

TFF 1.Lig'de yarın oynanacak RH Bandırmaspor-AE Balıkesirspor maçı öncesi her iki takımda da çok sayıda futbolcunun korona virüse yakalanması kulüp yöneticilerini kara kara düşündürüyorBalıkesir'in TFF 1. Lig'de top koşturan iki takımın yıllara dayanan derbi mücadelesinde 35.

TFF 1.Lig'de yarın oynanacak RH Bandırmaspor-AE Balıkesirspor maçı öncesi her iki takımda da çok sayıda futbolcunun korona virüse yakalanması kulüp yöneticilerini kara kara düşündürüyor

Balıkesir'in TFF 1. Lig'de top koşturan iki takımın yıllara dayanan derbi mücadelesinde 35. karşılaşma yarın Bandırma 17 Eylül Stadı'nda yapılacak.

Bandırmaspor'un galibiyet üstünlüğü var

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1965 yılında kurulan Bandırmaspor ile 1966 yılında kurulan Balıkesirspor, ilk kez 10 Ekim 1976 tarihinde oynanan Türkiye 2. Futbol Ligi maçında karşılaşarak berabere kaldı. İki takım, son olarak 19 Şubat 2017 tarihindeki 1. Lig maçında karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç 5-0'lık Balıkesirspor galibiyeti ile sonuçlandı. İki takım arasında oynanan 34 maçta Bandırmaspor 13, Balıkesirspor 8 galibiyet alırken, 13 maç ise beraberlik ile tamamlandı.

Maç öncesi her iki takıma da korona darbesi

Tarihlerinde 35. kez karşılaşacak iki takımda da korona virüs pandemisi nedeniyle çok sayıda futbolcu pozitif çıktığı için kadroda yer alamayacak. Bandırmaspor'da son olarak dün yapılan Covid-19 testlerinde pozitif çıkan 4 futbolcu ile 1 personel sonrası toplamda 13 futbolcu ve 6 personelde koronacvirüse rastlandı. Geçtiğimiz haftalarda korona virüse yakalanan iki futbolcunun ise testlerinin negatife döndüğü için kadroda yer alabilecekleri öğrenildi. Balıkesirspor'da ise teknik heyet, futbolcular ve personele yapılan son Covid 19 testlerinde 8 futbolcu ile 3 personelin pozitif çıktığı bildirildi. - BALIKESİR

Balıkesir derbisine korona darbesi
Balıkesir derbisine korona darbesi
Balıkesir derbisine korona darbesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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