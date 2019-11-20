Balıkesir'de milli heyecan
CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Balkan 1. Ön Eleme Turu maçları Balıkesir'de yapılacak.
CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Balkan 1. Ön Eleme Turu maçları Balıkesir'de yapılacak.
Türkiye ile birlikte Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'ın yer alacağı ön eleme turu maçları 26-30 Kasım tarihleri arasında Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
26 Kasım Salı
16.09 Bulgaristan - Romanya
18.30 Türkiye - Yunanistan
Sırbistan (bay)
27 Kasım Çarşamba
16.00 Yunanistan - Sırbistan
18.30 Türkiye - Bulgaristan
Romanya (bay)
28 Kasım Perşembe
16.00 Sırbistan - Romanya
18.30 Bulgaristan - Romanya
Türkiye (bay)
29 Kasım Cuma
16.00 Sırbistan - Bulgaristan
18.30 Romanya - Türkiye
Yunanistan (bay)
30 Kasım Cumartesi
15.00 Romanya - Yunanistan
17.30 Türkiye - Sırbistan
Bulgaristan (bay) - BALIKESİR