Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Sigortam.Net
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Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Sigortam.Net

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Sigortam.Net

Türkiye Basketbol Ligi 24.haftasında, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor bu hafta kendi evinde Sigortam. Net takımı ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol Ligi 24.haftasında, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor bu hafta kendi evinde Sigortam. Net takımı ile karşı karşıya gelecek.

Lig'de oynadığı 23 maçtan 10 galibiyet 13 mağlubiyet çıkaran Sigortam. Net, oynadığı son 4 müsabakadan galibiyet çıkaramadı ve ligde 12. sırada yer alıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye ise oynanan 23 maçın 15 i galibiyet ve 8 tanesi mağlubiyet olarak lig de 3. sırada

Takım kaptanı İsmail Çevik Sigortam. Net maçı hakkında "Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek adına kendi evimizde maç kaybetme lüksümüz yok. Şu an ilk 3 takımın galibiyet ve mağlubiyet sayıları eşit. Bu durumdayken yapılan en ufak hata çok şeyi değiştirecektir. Biz takım olarak tüm enerjimizi sahaya yansıtmaya son maça kadar devam edeceğiz. Bu takım süper ligi sonuna kadar hak ediyor" dedi.

28.03.2021 Pazar günü saat 15: 45'te Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TBF Tv'nin Youtube kanalından naklen yayınlanacak. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Sigortam.Net

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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