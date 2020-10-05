Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
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Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

05.10.2020 08:50 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:01

Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçılar yüzlerce kasa palamutla limana dönerken bereketli av hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçılar yüzlerce kasa palamutla limana dönerken bereketli av hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

Karadeniz'de yeni av sezonunun 1 Eylül'de başlamasıyla "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yüzünü palamut güldürdü. İstanbul başta olmak üzere balıkçıların yeni adresi Ordu ve Samsun açıkları olurken tutulan palamutlar kasalanarak kamyonla Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

Son yılların en bereketli avlarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Balıkçı Sinan Sezen, "Temmuz aylarında palamudun büyüğü torik Karadeniz Bölgesi'ne girerek doğumunu gerçekleştiriyor. Denizin ısısı ve hareketi ile bu yıl maya tuttu. Çok şükür günün her saati yola çıkarak balık tutmak için denizlere açılıyoruz. Zor bir işi yapsak da karşılığını aldığımızda çok mutlu oluyoruz. Memnunuz bu yıl ki avcılıktan" dedi.

Denizden bereketi ile palamut balığının çıkması fiyatları doğrudan ilgilendirdiğini söyleyen Emrah Acet ise "Denize çıktığımızda palamudun tanesi 15 TL'den tezgahlarda yerini buldu. Şuan da ise 10 TL'ye kadar düştü. Büyüklüğüne küçüklüğüne göre de fiyatlar değişiyor. Tanesi 5 TL'ye olana da var. Bu yıl toptancıda, kayıkçıda, satıca da kazanıyor. Bereketli sezonun devam edeceği söyleyebilirim. Hamsi için ise daha bir ay daha var tezgahlarda yerini alması için" diye konuştu.

Tezgahında en çok palamuda rağbet olduğunu söyleyen balıkçı Yusuf Aktaş da "Palamut balığına talep var ve fiyatları da gerçekten çok uygun. Bu yıl palamudun bol olması fiyatların bu şekilde uygun olmasını sağladı. Vatandaşlar da çok memnun" şeklinde konuştu.

(İHA)

Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ALTAY

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