Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor

- Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor Balıkçıların avladıkları palamutun bol miktarda olması tezgahlarda balık fiyatlarına yansıdı.

- Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor

İSTANBUL - Balıkçıların avladıkları palamutun bol miktarda olması tezgahlarda balık fiyatlarına yansıdı. İstanbul'da balık pazarlarında 1 kilogramlık palamut 20-25 lira civarından satılıyor.

1 Eylül'de sezonun açılmasıyla ava başlayan balıkçıların ağına bu sezon bolca palamut takılıyor. Palamutun bol olması fiyatları düşürürken, balıkçılar palamutun hamsiyi yemesinden dolayı hamsinin az fiyatlarının ise yüksek olduğunu belirtiyor. Bu dönemde en çok palamutun tercih edildiğini söyleyen balıkçılar sezon sonuna yaklaştıklarını fiyatların yükselebileceğini ifade ediyor.

Palamuta talebin fazla olduğunu söyleyen Balıkçı esnafı Yusuf Durmaz, "Sezon başlangıcında palamut ilk olarak başlar. Sonra sırasıyla çinekop, lüfer, hamsi şeklinde devam eder ama şuanda palamuda talep var. Mevsiminden dolayı fazla palamut var. Denizler şuanda bereketli, bundan dolayı tezgahlara yansıyor. Ortalama 1 kilogramlık palamut 25 lira bandında bulunuyor. Geçen sene bu zamanlarda palamut 40 lira ile 50 lira arasındaydı. Tezgahlarda bulunmuyordu. Havalar biraz sert şu sıralar, biraz daha durgunlaşırsa fiyatlarda düşebilir. Deniz suyunun soğuk olması gerekiyor. Kışın denizin dibi soğuk olduğu için balık yukarı çıkıyor. Daha deniz suyu soğumadığı için balık dipte. Hamsiyi bu sene pahalı sattık. Sebebi palamuttan dolayı. Palamut, hamsi ve istavritle besleniyor. Ondan dolayı hamside bu sene sıkıntı var. Hamsinin kilosu 30-35 lira bandında. Fiyatları sezon başlangıcından beri hiç düşmedi. Palamut biterse, hamsi çoğalmaya başlar" dedi.

Palamut, hamsi, istavrit gibi balıklara talep olduğunu söyleyen balıkçı Samet Varyemez, "Palamut tüketmenin tam zamanı. Ortalama 1 kilogramlık palamut 25 lira olarak satılıyor. Hamsi şuanda çok az. Palamut hamsiyi yediği için hamsiyi tezgahlarda çok az görüyoruz. Palamut yavaş yavaş çekilmeye başladı. Bundan dolayı hamsinin fiyatları düşer" diye konuştu.

Genelde dülger ve fener balığı baktığını söyleyen vatandaş Cem Aktan, "Palamut yağ bakımından çok güçlü bir balık. Eşim ve çocuğum oldukça tüketiyor. Her zaman aynı balığı yemek yerine farklı balıkları tüketmeyi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ERGİN