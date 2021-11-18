Balık avlak sahası ihale edilecek

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Battalgazi İlçesi Karakaya Baraj Gölü 3. bölge avlak sahası avcılık amacıyla kiralanacak.

İhalenin, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde ihale düzenleneceği bildirildi. Sözü edilen bölgeye su ürünleri avcılığı amacıyla yapılacak başvurularda, öncelikle o yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya verileceği aktarıldı. Ancak söz konusu bölgeye kooperatif veya birliklerden başvuru olmadığı takdirde, gerçek kişilerin de başvuruda bulunabilecekleri vurgulandı.

Söz konusu ihaleye katılmak isteyen üreticilerin İdari ve Teknik Şartnameleri Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün, Yeşilyurt - Karakavak Mahallesinde bulunan idari binasından temin edebilecekleri ifade edildi.

İhalenin yıllık tahmini kira bedeli 10 bin 348,50 TL'den az olmamak üzere pazarlık usulü ile tespit edileceği bildirilirken, ihalenin 5 yıllık süre için yapılacağı kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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