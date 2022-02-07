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BAL 3. Bölge 3. Grup: Kayseri EMAR Grup: 1 Yahyalıspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
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BAL 3. Bölge 3. Grup: Kayseri EMAR Grup: 1 Yahyalıspor: 0

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup maçında Kayseri EMAR Grup FK, Yahyalıspor'u 1-0 yenerek 3 puan aldı.

KAYSERİ (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup maçında Kayseri EMAR Grup FK, Yahyalıspor'u 1-0 yenerek 3 puan aldı.

Stat: Kadir Has Stadı Yan Saha

Hakemler: Bekir Taşöz, Alican Ergincan, İlknur Ülker

Kayseri Emar Grup FK: Çağrı Tanrıbilir xx, Çağatay Polatdemir xx, Murat Demirezen xx, Gökhan Açıkgöz xx, M.Turan xx, Emre Erol xxx, Ercan Çiftçi xx (Halil Karataş dk. 90 ?), Halil Akhan (Miraç Türközü dk. 87 ?), İsmail Bulut xxx, Emre Taşkopan xx, Oğulcan Aktaş xx (Bora Barlas dk. 86 ?)

Yahyalıspor: Ömer Anıl xx, Devlet Karataş xx (Nufil Ünal dk. 60 x), Latif Aydemir xx, İsmail Dayı xx, Serkan Yıldız xx, Gökhan Savranlar xx, Abdullah Enes xx, Batuhan Şimşek x (Hasan Pamuk dk. 60 x), Hasan Yazgan xx, Eray Ergin x, Beytullah Özcan x

Gol: Emre Erol (dk. 17) (Kayseri Emar Grup FK) - KAYSERİ

BAL 3. Bölge 3. Grup: Kayseri EMAR Grup: 1 Yahyalıspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor

Gökhan Açıkgöz, Amatör Lig, Emre Erol, Kayseri, Spor, Haber

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