Bakasetas, Beşiktaş maçı kafilesinde yer aldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takıma bugün katılan yeni transfer Anastasios Bakasetas da antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 13.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlandı. Trabzonspor ile bugün 3.5 yıllık anlaşma sağlayan ve takıma katılan orta saha oyuncusu Bakasetas da, bordo-mavililerde ilk antrenmanına çıktı.

YENİ TRANSFER KAFİLEDEBu arada Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kafilesinde yeni transfer Bakasetas da yer aldı. Bordo-mavililerde, Bakasetas'ın yanı sıra, Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hugo, Edgar Ie, Hüseyin, Atakan, Serkan, Faruk Can, Marlon, Hakan, Baker, Berat, Flavio, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djaniny ve Afobe olmak üzere toplam 23 oyuncu kafilede bulunuyor.Trabzonspor, yarın saat 19.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM