Bakanlıktan YBO'lu öğrencilere spor malzemesi desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakanlıktan YBO'lu öğrencilere spor malzemesi desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bakanlıktan YBO'lu öğrencilere spor malzemesi desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu öğrencilerine ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu öğrencilerine ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu tarafından, basketbol, futbol, tenis gibi çok çeşitli olan spor dallarında kullanılan malzemeler Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu öğrencilerine ulaştı. Okul Müdürü Medet Sezgen, Beden Eğitimi Öğretmeni Baturhan Bekiroğlu ve öğrencileri ile birlikte farklı branşlardaki top ve antrenman malzemelerini teslim alarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu'ya teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Ömer Çelik Özlem Zengin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin İsmail Kartal Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakanlıktan YBO'lu öğrencilere spor malzemesi desteği - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:09:47. #1.14#
title