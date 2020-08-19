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Bakanlıktan Dumlupınar Tasarım Teknokent'e destek sözü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Dumlupınar Tasarım Teknokent'in bugünü ve geleceğinin konuşulduğu video konferans gerçekleştirildi.

Bakanlıktan Dumlupınar Tasarım Teknokent'e destek sözü
19.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:36

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Dumlupınar Tasarım Teknokent'in bugünü ve geleceğinin konuşulduğu video konferans gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede Dumlupınar Üniversitesini Rektör ve aynı zamanda Dumlupınar Tasarım Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kazım Uysal ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Dumlupınar Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz temsil etti. Bakanlık tarafında ise toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikler Genel Müdür Bilal Macit başkanlığındaki heyet katıldı.

Rektör Kazım Uysal ve Genel Müdür Bilal Macit'in karşılıklı iyi niyet açıklamalarıyla başlayan görüşmede Dumlupınar Teknokent'in geçmişi Prof. Dr. Hasan Göçmez tarafından özetlendi. Göçmez'in ardından söz alan Prof. Dr. Ersan Öz ise Teknokent'in şu anki durumu ile gelecekte hayata geçirilmesi düşünülen planları ayrıntılarıyla anlattı.

Bakanlık tarafından Dumlupınar Üniversitesine ve Teknokente yönelik olumlu dönüşler yapılan görüşmede Bilal Macit, Dumlupınar Teknokent'in bu gayretle devam etmesi halinde her konuda yanında olacaklarının sözünü verdi. Görüşme sonunda heyetler en kısa sürede Ankara'da bir araya gelme konusunda uzlaştılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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