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Ulaştırma Bakanlığı, karayolu taşımacılığında tavan fiyatları yeniden belirleyerek yüksek ücretlerin önüne geçti

Kovid-19 salgını sonrası uzun süre yolcu taşımacılığı yapamayan şirketler, yasağın kalkmasıyla birlikte seferlere başladı ancak fiyatlar fahiş seviyelere ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tavan fiyat uygulamasına geçti. Eski tarifeye göre 500 TL olan otobüs bileti, yeni tarifede 375 TL'ye satılacak.

12.06.2020 08:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 08:15

Karayoluyla yolcu taşımacılığı alanında uygulanacak taban/tavan ücret tarifesi yeniden belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirlerinde normalleşme takvimine girilmesiyle daha önce 31 Temmuz'a kadar uygulanacağı bildirilen tebliğde değişikliğe gitme kararı aldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bakanlığın konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, düzenlemeyle vatandaşların daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Taban/tavan fiyat ücret tarifesinin yeni hali şu şekilde:

Bakanlık fahiş fiyatlara el attı! Yolcu taşımacılığında yeni tarife vatandaşı rahatlatacak

Taban/tavan fiyat ücret tarifesinin eski hali şu şekilde idi:

Bakanlık fahiş fiyatlara el attı! Yolcu taşımacılığında yeni tarife vatandaşı rahatlatacak
Ulaştırma Bakanlığı, karayolu taşımacılığında tavan fiyatları yeniden belirleyerek yüksek ücretlerin önüne geçti

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