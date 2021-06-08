Bakanlar Adil Karaismailoğlu ve Bekir Pakdemirli'den deniz salyası için iki farklı çözüm önerisi
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Bakanlar Adil Karaismailoğlu ve Bekir Pakdemirli'den deniz salyası için iki farklı çözüm önerisi

Bakanlar Adil Karaismailoğlu ve Bekir Pakdemirli'den deniz salyası için iki farklı çözüm önerisi
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen deniz salyası için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den iki farklı öneri geldi. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'la deniz salyasının da önüne geçileceğini söylerken Pakdemirli ise Marmara'da hamsi ve midye sayısı artarsa deniz salyasının biraz azalacağını vurguladı.

Marmara Denizi, "deniz salyası" olarak da bilinen müsilaj nedeniyle tehdit altında. Canlı popülasyonunun ve çevre temizliğinin etkilendiği müsilaj nedeniyle başlatılan çalışmalar hızlandırıldı. İzmit Körfezi'nden başlayarak neredeyse tüm Marmara Denizi'nde rastlanan deniz salyası, Ege Denizi'ne doğru ilerliyor.

KARAİSMAİLOĞLU: KANAL İSTANBUL, DENİZ SALYASININ ÖNÜNE GEÇER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin bu ay temelini atacağı dev projeler biri olan Kanal İstanbul'la deniz salyasının da önüne geçileceğini vurguladı. Kanal İstanbul'un Karadeniz'den akan nehirlerin Marmara'ya karışacağını ve güçlü akıntıyla deniz salyalarını bitireceğini söyleyen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz, Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını bitirecek. Manipülasyonlar var, su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere Barajı, İstanbul'un yüzde 2,9'una denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramadere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız."

PAKDEMİRLİ'DEN HAMSİ VE MİDYE ÖNERİSİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Marmara'da deniz salyasından etkilenen küçük balıkçılara desteğin artırılacağını belirterek, "Bin lira olan küçük balıkçı desteğimizi 2 bin liraya çıkartacağız. Marmara özelinde bin 450 lira olan desteği 2 bin 900 liraya yükselteceğiz" diye konuştu. Müsilaj hakkında değerlendirmede bulunan Pakdemirli, "Kendi ekosistemi içinde denizi temizleyen, kirli suyu alıp temiz su veren midye ve hamsi artarsa salya azalır" dedi.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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