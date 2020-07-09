Bakan Ziya Selçuk ortaokul öğrencileri için eğlenceli mobil uygulama "Tabii"yi tanıttı Açıklaması
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Bakan Ziya Selçuk ortaokul öğrencileri için eğlenceli mobil uygulama "Tabii"yi tanıttı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine oyun yoluyla eğlenerek öğrenme fırsatı sunan "Tabii" uygulamasının hayata geçirildiğini bildirdi.

Bakan Ziya Selçuk ortaokul öğrencileri için eğlenceli mobil uygulama
09.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine oyun yoluyla eğlenerek öğrenme fırsatı sunan "Tabii" uygulamasının hayata geçirildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulaması"nın tanıtımında yaptığı konuşmada, çocuklara imkan verildiğinde, somut içerikler sunulduğunda her an her yerde bir faaliyet içinde olmalarının mümkün hale geldiğini ifade etti.

İlkokullar için "Arkadaş" isimli kitap serisini Türkiye genelinde dağıtmaya başladıklarını hatırlatan Selçuk, "Şimdi de ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar için geliştirdiğimiz eğlenceli mobil uygulama 'Tabii' ile oyun yoluyla eğlenerek öğrenmek için bir fırsat vermeyi amaçlıyoruz. Oyun ve dersi iç içe yerleştirmek temel gayemiz." dedi.

Uygulamanın eğlenceli bir yarışma içeriğine sahip olduğunu anlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Uygulamada kağıt kalem yok, sadece 60 saniye içinde belli soruları cevaplamaları söz konusu olacak. 'Yarı yarıya', 'Bir hak daha ver', 'Süreyi uzat' gibi seçenekler ile motive edici bir puanlama sistemi olacak. Tabii'de öğrenciler, her doğru cevaptan 6 puan kazanırken her yanlış cevapla 2 puan kaybedecekler. Puan sistemine dayalı olarak çocukların 5'ten 6'ya, 6'dan 7'ye geçen çocuklarımızın sadece kendi sınıflarını değil diğer sınıfları görme imkanları da söz konusu olacak. 'Gelecek seneye hazır mıyız?' sorusuna yanıt vermek için de uygulamanın özel bir desteği var. Genel uygulamalardan gördüğümüz kadarıyla çocukların çok hoşlandığı ve tam da Z kuşağı dediğimiz, tam da farklı araçlarla öğrenen çocuklar dediğimiz bir kitle için güzel bir uygulama."

Uygulamanın bütün mobil telefonlardan indirilebileceğini belirten Selçuk, "Öğrencilerimiz Tabii ile her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden sorularla karşılaşacaklar ve bu dersleri tekrar etme fırsatına sahip olacaklar. Burada çocuğun kendileriyle yarışmaları önemli. Çocuğun kendisini yarışacak bir kişi olarak görmesi ve bir aşamaya daha geçebilmesi, bütün mesele bu." diye konuştu.

Çocukların okullardan uzak kaldığı bu süreci telafi etmek için sadece okulların açıldığı dönemin dikkate alınması halinde, eksiklerin bir kısmının giderilmemiş olacağını ifade eden Selçuk, "Ama ne yapıyoruz? Hem yüz yüze eğitimi destekleyecek, hem uzaktan eğitimi destekleyecek, yaz aylarını ve hafta sonlarını da zenginleştirecek çok yoğun bir programın içindeyiz. Yeter ki bir çocuğumuz istesin, 'Ben ders çalışmak istiyorum, öğrenmek istiyorum.' desin, yeter ki bir velimiz 'İmkan arıyoruz, bize kaynak var mı?' desin. Bütün bunların hepsi emin olun fazlasıyla hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, açıklamalarının ardından Samsun, Şanlıurfa ve Kayseri'de Tabii uygulamasını kullanan öğrencilere canlı bağlantı yaptı. Öğrenciler, geçtikleri sınıfta yıl boyu öğrendiklerini tekrar edebilecekleri mobil uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

"Tabii" uygulamasında neler olacak?

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmeleri için hazırlanmış günlük testlerden oluşan eğlenceli yarışma uygulaması "Tabii" ile öğrencilerin yaz tatilinde okuldan ve derslerden uzak kalmamaları ve öğrendiklerini unutmamaları amaçlanıyor.

"Tabii" ile her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru olmak üzere toplam 40 farklı soruyla karşılaşacak öğrenciler, kendi bilgilerini sorgulayıp ders tekrarı yapacak ve yeni bilgiler öğrenecek.

Uygulamayı kullanırken sadece soruları ekrandan okuyup 60 saniye içinde doğru cevabı vermek, diğer soruya geçmek için yeterli olacak.

Öğrencilerin yaz tatilinde derslerden tamamen uzaklaşmamaları için hazırlanan ve onlara onların dilinde hitap eden renkli bir uygulama olan "Tabii", ilgili uygulamalardan cep telefonu ve benzeri cihazlara indirebilecek.

Öğrenciler, uygulamaya EBA kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek.

Kaynak: AA

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