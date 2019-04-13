Bakan Yardımcısı Tunç: "Küçükbaş Hayvan Varlığımızla Avrupa'nın En Büyüğüyüz. Büyükbaşta da Yakında...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin Avrupa'nın en büyüğü olduğunu büyükbaşta da Fransa ile başa baş olduklarını ve yakın zamanda birinci olacaklarını söyledi.

Adana'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mera Islah ve Amenajman Projesi açılışı törenle gerçekleştirildi. Karataş ilçesi Kesik Mahallesi'nde gerçekleşen törende konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye'nin 46 milyon civarında küçükbaş hayvan varlığı olduğunu belirterek, "18 milyona yakında büyükbaş hayvan varlığımız var. Küçükbaş hayvan varlığımızla Avrupa'nın en büyüğüyüz. Büyükbaş hayvan varlığı ile yakında birinci olacağız Fransa ile başa baş noktada sayımızı büyütmeye devam ediyoruz. Şuanda 40 milyon olan hayvan varlığımızı inşallah 2023 yılında 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için sürüsünde üretip doğurtup damızlık olarak sürüsüne katmak isteyen vatandaşımıza her bir küçükbaş için ilave 100 TL destek vereceğiz. Şu anda yaklaşık 25 TL destek veriyoruz. İlave 100 TL daha destek vermek suretiyle küçükbaş hayvancılığımızı büyüteceğiz" dedi.

Tunç, ot meselesini çözmeden et meselesini çözmenin mümkün olmadığını kaydederek, "Şu anda bu projeyle ot meselesinin bir kısmını çözüme ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bu projelerimizin sayısını arttırmamız lazım. Kaba otta yeterliliğimiz var. Türkiye kaba otta ithalatçı bir ülke değildir. Şu anda biz kaba yem ihracatı yapan bir ülkeyiz. Geçen hafta gündemimizdeydi kaba yem ihracatını sınırlandıralım. Kaba yem ihracatını bir miktar engelleyelim diye. Kaba yemde açığımız yok fakat kaliteli kaba yem üretimi problemi var gündemimizde. Bu tür mera ıslahı projeleriyle kaliteli kaba yem üretmemiz gereklidir. Bu projeye 2.4 milyon TL masraf olmuş" diye konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş da projenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Adana genelinde bu güne kadar 27 bin dekarlık alanın ıslah edildiğini, 470 bin dekarlık alanın daha ıslah edileceğini ifade etti. Demirtaş, insanını, toprağını ve suyunu layıkıyla değerlendiremeyen ülkelerin kalkınmasının mümkün olmadığını kaydederek, "Bizler bu gerçekten hareketle, devletimizin destekleriyle bu konuda elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz. Başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında projesinin açılış kurdelesi mera önünde kesildi. Tören, üreticilerin hayvanlarını ıslah edilen meraya bırakmalarıyla son buldu.

Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Kararlar, Adana tarım ve Orman Müdürü Mehmet Ali Tekin, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA