Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı
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Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Artvin'de yaşanan sel felaketinin ardından temel ihtiyaçların giderilmesi için 5 milyon TL kaynak aktarımı yapılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Artvin'de yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara müjde verdi.

"HÜKÜMETİMİZ İHTİYAÇ ANINDA VATANDAŞLARIN YANINDA"

Bakan Yanık yaptığı paylaşımda ekiplerin ilk andan itibaren sahada olduğunu vurgulayarak, "Artvin'deki sel felaketinin ilk anından itibaren ekiplerimiz sahada. Hükümetimiz ihtiyaç anında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon TL kaynak aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı
Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı
Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı
Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı
Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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