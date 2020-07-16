HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihinin 18 Temmuz olarak belirlendiğini açıkladı.

16.07.2020 18:18 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:34

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düştü.

TÖRENE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Törende, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.

TOGG, TARİHE İZ BIRAKMAYA DAVET EDİYOR

Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni'ne özel, "#YenilikteBenDeVarım" başlığıyla bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor.

Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.

Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti

Manşet

Haberler

Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 3. Sayfa
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı 3. Sayfa
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 3. Sayfa
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir Spor
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar...
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 3. Sayfa
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 3. Sayfa
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak...
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Celal Adan Halife Hafter Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Selçuk Yöntem Tuvana Türkay Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Şehit Darbe Ayasofya İngiltere
Şu an buradasınız: Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 18:35:04. #1.15#
title