Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihinin 18 Temmuz olarak belirlendiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düştü.

TÖRENE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Törende, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.

TOGG, TARİHE İZ BIRAKMAYA DAVET EDİYOR

Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni'ne özel, "#YenilikteBenDeVarım" başlığıyla bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor.

Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.