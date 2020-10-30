Bakan Soylu: İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız
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Bakan Soylu: İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız

30.10.2020 19:41 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:45
Bakan Soylu: İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız

Bakan Soylu: İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınızİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de yolların boş bırakılması gerektiğini belirterek, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız" dedi.

Bakan Soylu: İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de yolların boş bırakılması gerektiğini belirterek, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız" dedi. 

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol, lütfen yolları müdahale ekiplerimize bırakınız" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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