Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım
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Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

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İçişleri Bakanlığı, İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardımı toplama talebine izin verildiğini duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bu konuda izin verilmediğini belirterek, "Bu yanlıştan bir an önce dönmelisiniz" demişti. Bakan Soylu ise kendisine bu konuyu soran gazetecilere, "Dünyadaki tüm kötülüklerin sahibi benim. Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardımı toplamasına izin verilmediğini belirterek, "132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? Aklını, vicdanını, insanlığını yitirmemiş devlet görevlilerine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönmelisiniz. Sadece bir kişinin kişisel ihtirası var. İhtiyaç sahibi 132 bin 50 ailenin evine bir kilogram kavurma girmesine gönlü razı olmayan, onların bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var; o da İçişleri Bakanı." demişti.

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Sonrasında konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardımı toplama talebine izin verildiği duyuruldu.

"BEN DÜNYANIN EN KÖTÜ ADAMIYIM"

Bugün bir etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gazeteciler tarafından İmamoğlu'nun açıklamaları soruldu.Soylu ise konuya ilişkin olarak, "Dünyadaki tüm kötülüklerin sahibi benim. Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım." deyip güldü.

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım
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