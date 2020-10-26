GSS kapsamında son iki yılda kamu ve özel hastanelere 182,9 milyar liralık ödeme yapıldı
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GSS kapsamında son iki yılda kamu ve özel hastanelere 182,9 milyar liralık ödeme yapıldı

26.10.2020 11:44 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:48

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası kapsamında 2018-2020/Ağustos döneminde kamu ve özel hastanelere sağlık hizmetleri karşılığında 182,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık hizmetinin finansmanını üstlenen Bakanlık olarak, hizmetin tüm vatandaşlara eşit, etkin, kaliteli ve yeterli düzeyde sunulmasının birincil hedefleri olduğuna işaret etti.

Bakan Selçuk, şu açıklamalarda bulundu:

"Genel Sağlık Sigortası Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri. Bugün dünyanın en geniş kapsamlı, sürdürülebilir ve erişilebilir sağlık paketini sunan Türk Genel Sağlık Sigorta Sistemi, bir 'Türk buluşu' olarak adlandırabileceğimiz bir sistem. Uluslararası anlamda büyük bir başarı örneği olarak nitelendirdiğimiz Genel Sağlık Sigortası ile Türkiye nüfusunun tamamına yakınını sağlık güvencesi kapsamına aldık. Genel sağlık sigortası ile vatandaşlarımızın öncelikle sağlıklarının korunması, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağladık."

"2019'DA ÖZELE 11 MİLYAR, KAMUYA 58 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPTIK"

Geçen yıl hastanelere başvuran 69 milyonu aşkın kişinin 24 milyona yakınının özel hizmet sunucularına müracaat ettiğini belirten Bakan Selçuk, bunun karşılığında SGK olarak 2019'da özel hizmet sunucularına 11 milyar lirayı aşkın, kamuya da 58 milyar lira ödeme yaptıklarını anlattı.

GSS kapsamında son iki yılda kamu ve özel hastanelere 182,9 milyar liralık ödeme yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (2)
UYANIŞ.: Gss denilen sosyal devlete yakışmayan işsizlerden haraç kesilen bir sistemle mi övünülüyor. Vergilerle insanları ne hale getirdiniz. Bu bir sömürüdür. Siz zenginleştikçe halk fakirleşiyor. Kendiniz için şirketleriniz için yasa çıkartıyorsunuz, bu yasalar halk için mi.
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REF: gss borcum var ödeyemiyorum neyapmam lazım hastayım ödeyemediğim icinde hastaneye gidemiyorum ödeyen arkadaşlar yanlış anlamasın gitmediğim hastaneye borclanmak istemiyorum s suriyelilşer gibi bedfava olsun demiyorum gitmiyorum gidemiyorum ozaman niye borclanıyorum.
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