Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak
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Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak

04.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:58
Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Kasım'da başlayacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞANLARIMIZI İSTİHDAMIN İÇİNDE TUTMAK İSTİYORUZ"

"Yeni normal sürecinde temel amacımız istihdamı korumak" diyen Bakan Selçuk, "Nakdi ücret desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, fesih kısıtının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs sürecinde işten çıkarmalar yasak olduğu için ücretsiz izne çıkartılan işçilere her ay nakdi ücret desteği ödemesi yapılıyor. Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8,93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödeniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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